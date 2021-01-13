Экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Михаил Куцин, который исполнял обязанности с февраля по июль 2014 года, объяснил почему была свернута десантная операция в Крыму в начале российского захвата полуострова.

Об этом Михаил Куцин высказался в комментарии Радио Свобода Крым Реалии.

По словам генерал-лейтенанта, для дислокации десантных подразделений в Крым не были подготовлены самолеты, а когда транспорт появился, аэродромы Крыма захватили и удерживали российские оккупанты.

— То мероприятие было спланировано, но не было подготовлено, не было готово. Никаких в воздухе самолетов не было. И для того, чтобы их отправить, надо было еще много работы сделать. Если бы мы так, как они хотели отправили, то у нас Луганск был бы гораздо раньше. Для подготовки еще требовалось время. А когда их уже надо было отправлять, то уже все аэродромы были заняты, - резюмировал Михаил Куцин.

Опрошенные изданием военные специалисты утверждают, что Куцин не мог самостоятельно отменить десантную операцию. Для принятия подобного решения он должен был получить одобрение исполняющего обязанности президента Украины на тот момент, в марте 2014 года им был Александр Турчинов.

Ранее в интервью Крым.Реалии он утверждал, что воздушно-десантная операция в Крыму 8 марта 2014 года была нецелесообразной.

Напомним, глава Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко рассказал о действиях, которые планировались военными в начале марта 2014 года, когда российские войска высадились в Крыму и захватили ряд стратегических объектов на полуострове.