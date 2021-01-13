Первый энергоблок Белорусской АЭС во вторник вечером, 12 января, выведен на полную мощность.

Об этом сообщило Министерство энергетики Беларуси на официальном сайте.

– 12 января в 19:57 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции выведен на номинальный уровень мощности. Тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая мощность - 1170 МВт, - сообщило белорусское Минэнерго.

С 3 января 2021 г. Украина начала закупки электроэнергии на Белорусской АЭС в объеме до 4 млн кВт час в сутки, что равно примерно 20% загрузки первого энергоблока станции.

Накануне Минэнерго Беларуси подтвердило поставки в Украину, сообщив, что они идут на пользу отношениям между странами.

Напомним, ранее стало известно, что в Беларуси может появиться еще одна атомная электростанция (АЭС). На следующий год запланировано проведение оценки возможности такого строительства.