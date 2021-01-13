В среду, 13 января, члены постоянной комиссии горсовета Николаева по вопросам законности и этики не смогли дать оценку действиям депутата горсовета от фракции «Оппозиционная платформы - За жизнь» Максима Невенчанного, который попал в базу сайта «Миротворец» после поздравления с Новым годом фотографией Владимира Путина.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Самого Максима Невенчанного на заседании не было.

Вопрос инициировал глава общественной организации «Ассоциация участников и инвалидов АТО» Илья Шполянский.

— Считаем эту выходку однозначно провокационной. Депутат прекрасно знал о реакции, знал, что люди, потерявшие своих друзей и родственников на войне, которую спонсирует и организовала РФ, не могли не отреагировать. Просим депутатов комиссии дать оценку этому в рамках полномочий, вынести соответствующий проект решения на сессию, - призвал он.

Александр Медведев, депутат от партии «Оппозиционная платформы - За жизнь» заявил, что в публикации Максима Невенчанного не было никакого поздравления Владимира Путина.

Руководитель фракции «Европейская Солидарность» в горсовете Николаева, глава постоянной депутатской комиссии по вопросам законности и этики Елена Киселева указал, что целесообразно будет оформить обращение в СБУ.

— Чтобы получить эту оценку, также приглашаем их на пленарное заседание сессии, чтобы они нам предоставили рекомендации в части действий депутатов, которые являются депутатами государства Украина. Эта информация поможет в дальнейшей работе, - сказала Елена Киселева.

Это предложение депутаты сразу поддержали.

Относительно осуждения действий депутата, то она сказала, что попросту некорректно принимать такие решения без Максима Невенчанного.

— Нужно позволить депутату Невенчанному, заставить ведь никто не может, выступить на пленарном заседании, - заключила Елена Киселева.

Это предложение не набрало нужного количества голосов.

Илья Шполянский после этого настаивал на том, чтобы депутаты все-таки официально высказали свою позицию.

— Если мы это сейчас не остановим, в том числе и депутаты его фракции, то завтра и вас, как депутатов тут может не быть, - указал он.

Александр Медведев на это указал, что благодаря акциям протеста участников АТО, у Максима Невенчанного только растет число подписчиков в соцсети.

Депутат Артем Ильюк призвал ветеранов не пиариться на этом вопросе.

— Максим решил хайпануть, но все его поддержали. Да, он депутат горсовета, но это настолько все распиарили, по всему телевидению показывают, - поддержала его депутат от «Слуги народа» Татьяна Домбровская.

Илья Шполянский ответил, что действует сознательно, не манипулирует ситуацией.

В итоге Елена Киселева поставила на голосование вопрос о недопустимости поведения Максима Невенчанного – члены комиссии по гласности предложение не поддержали.

Ранее Елена Киселева пообещала инициировать визит сотрудников СБУ на ближайшую сессию горсовета, чтобы те, имея компетенцию, дали оценку поступку депутата.

В комментарии изданию «Преступности.НЕТ» Максим Невенчанный заявил, что для него попасть в базу сайта Миротворец - это как получить медаль «за сопротивление развалу государства».

– В нашей стране, Западом, навязывается национальная идея – «воевать и бомжевать». Воевать между собой и распродавать, по-дешевке, остатки Родины. Эта идея сродни религиозной и поэтому не терпит критики. Кто не согласен с тем, что украинцы должны воевать и бомжевать вносятся на сайт «Миротворец». Я теперь один из тех, чьи заслуги, заметили адепты идеи: «воевать и бомжевать». И я этим горжусь. До меня туда внесли множество европейских лидеров и лидеров украинской оппозиции, которые не разделяют эту разрушительную для Украины идею. Так что попасть на сайт «Миротворец», это значит получить медаль «за сопротивление развалу государства», - заявил депутат.

К тому же, Максим Невенчанный отметил, что данный сайт не имеет ничего общего с законностью – ни с украинской, ни с европейской.

– Замглавы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро, выступая перед депутатами Верховной рады, призвал украинских парламентариев закрыть сайт «Миротворец», - сообщил Максим Невенчанный.

Напомним, 9 мая 2018 года после возложения цветов к мемориалу Героев-ольшанцев неизвестный ткнул в лицо резиновый фаллос депутату Николаевского областного совета Максиму Невенчанному, когда тот давал комментарий журналистам.