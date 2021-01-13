Президенту Индонезии Джоко Видодо сделали прививку от коронавируса вакциной Sinovac, которую закупила Украина и эффективность которой меньше 60%.

Об этом сообщает Channel News Asia.

Отмечается, что президент стал первым в стране, кто получил прививку китайской вакциной Sinovac Biotech.

Процесс транслировали по национальному телевидению Индонезии.

После инъекции Видодо вакцинация стартовала по всей стране.

Вместе с ним вакцинировались некоторые представители кабинета министров Индонезии.

Сообщается, что для эффективности вакцины необходимо осуществить две инъекции препарата.

Индонезия стала второй страной после Китая, выдавшей разрешение на применение вакцины Sinovac.

Сейчас в Бразилии, Индонезии и Турции все еще продолжается ІІІ фаза клинических испытаний вакцины Sinovac Biotech.

Напомним, в Индонезии заявили о 65% эффективности вакцины от коронавируса Sinovac. Этот препарат заказала и Украина.