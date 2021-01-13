Президенту Индонезии Джоко Видодо сделали прививку от коронавируса вакциной Sinovac, которую закупила Украина и эффективность которой меньше 60%.
Об этом сообщает Channel News Asia.
Отмечается, что президент стал первым в стране, кто получил прививку китайской вакциной Sinovac Biotech.
Процесс транслировали по национальному телевидению Индонезии.
Вместе с ним вакцинировались некоторые представители кабинета министров Индонезии.
Сообщается, что для эффективности вакцины необходимо осуществить две инъекции препарата.
Индонезия стала второй страной после Китая, выдавшей разрешение на применение вакцины Sinovac.
Сейчас в Бразилии, Индонезии и Турции все еще продолжается ІІІ фаза клинических испытаний вакцины Sinovac Biotech.
Напомним, в Индонезии заявили о 65% эффективности вакцины от коронавируса Sinovac. Этот препарат заказала и Украина.
|
Отцвели уж давно хризантемы в саду...Сергей Исаков
|
Шок, цирк та НевінчаннийСтанислав Мартиросов
Президенту Индонезии Джоко Видодо сделали прививку от коронавируса вакциной Sinovac, которую закупила Украина и эффективность которой меньше 60%.
Об этом сообщает Channel News Asia.
Отмечается, что президент стал первым в стране, кто получил прививку китайской вакциной Sinovac Biotech.
Процесс транслировали по национальному телевидению Индонезии.
Вместе с ним вакцинировались некоторые представители кабинета министров Индонезии.
Сообщается, что для эффективности вакцины необходимо осуществить две инъекции препарата.
Индонезия стала второй страной после Китая, выдавшей разрешение на применение вакцины Sinovac.
Сейчас в Бразилии, Индонезии и Турции все еще продолжается ІІІ фаза клинических испытаний вакцины Sinovac Biotech.
Напомним, в Индонезии заявили о 65% эффективности вакцины от коронавируса Sinovac. Этот препарат заказала и Украина.