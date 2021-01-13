Украинская фармацевтическая компания «Лекхим», которая является официальным поставщиком вакцины от коронавируса CoronaVac (производства Sinovac Biotech), рассчитывает завершить регистрацию китайского препарата до 1 февраля, после соответствующей процедуры в Бразилии.

Об этом на пресс-конференции заявил председатель наблюдательного совета «Лекхим» Валерий Печаев, передает «Радио Свобода».

– 12 штатов, первый — Сан-Паулу. Они должны зарегистрировать вакцину до 25 декабря. И мы надеемся, что это будет 18—19 числа. Как только зарегистрирует Бразилия, моментально мы все эти материалы подаем в наш Государственный экспертный центр на регистрацию. Я думаю, что мы должны зарегистрировать вакцину в Украине до 1 февраля. Ну, возможно, до пятого, посмотрим. Но в начале февраля она должна быть зарегистрирована, - заявил Печаев.

Также он рассказал, что одна доза CoronaVac для всех будет стоить 504 гривны, чтобы не было перепродаж. При этом Печаев отметил, что в зависимости от курса доллара цена может меняться.

Напомним, Китайская вакцина от коронавируса Sinovac Biotech на поздних стадиях испытаний в Бразилии показала эффективность 78%. Это наиболее точный результат испытаний препарата.