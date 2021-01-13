Государственный департамент США готовит последний пакет ограничительных мер в отношении компаний, связанных со строительством газопровода «Северный поток-2».

Об этом сообщает Reuters.

По данным источников издания, Государственный департамент США уже сообщил европейским компаниям, причастным к строительству газопровода «Северный поток-2», о риске введения новых санкций.

На этой неделе Госдеп должен опубликовать отчет, в котором будут указаны компании, помогающие достраивать газопровод из России в Германию.

Также, по данным источников, в списке могут фигурировать компании, занимающиеся страхованием, прокладкой подводного трубопровода и проверкой оборудования проекта.

Напомним, 28 декабря 2020 года Россия завершила строительство «Северного потока-2» в экономической зоне Германии. С середины января строительство газопровода должно возобновиться в исключительной экономической зоне Дании.

Газопровод «Северный поток-2» должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует «Газпром» в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.