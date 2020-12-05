В водах Германии российское судно «Фортуна» продолжит работы по трубоукладке в рамках достройки газопровода «Северный поток-2».

Об этом говорится в предупреждении Федерального морского и гидрографического агентства Германии, пишет Укринформ.

Ранее компания «Nord Stream 2 AG» заявляла о намерении возобновить 5 декабря приостановленное год назад строительство морского отрезка газопровода в исключительной экономической зоне ФРГ. В немецких водах надо проложить еще 16,5 километров газопровода.

Как пишет Reuters, по данным системы отслеживания судов Eikon, российское судно остановилось к северу от Польши и Германии.

Морские власти немецкого города Штральзунд проинформировали грузоотправителей, что с 5 по 31 декабря в районе Балтийского моря, где «Северный поток-2» выйдет на берег, будут проводиться работы по прокладке трубопровода.

В нем не сообщается, когда будут завершены работы или как будут проложены другие оставшиеся участки трубопровода, добавив, что позже будет указано название судна, которое будет укладывать трубы.

Ранее в Кремле заявляли, что найдут способ достроить «Северный поток-2», несмотря на новые санкции США.

Дания дала проектной компании «Nord Stream 2 AG» разрешение на эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2» на своем континентальном шельфе.

При этом в ноябре 2020 года Бундестаг отклонил предложение о поддержке газопровода «Северный поток-2».