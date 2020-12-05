В водах Германии российское судно «Фортуна» продолжит работы по трубоукладке в рамках достройки газопровода «Северный поток-2».
Об этом говорится в предупреждении Федерального морского и гидрографического агентства Германии, пишет Укринформ.
Ранее компания «Nord Stream 2 AG» заявляла о намерении возобновить 5 декабря приостановленное год назад строительство морского отрезка газопровода в исключительной экономической зоне ФРГ. В немецких водах надо проложить еще 16,5 километров газопровода.
Как пишет Reuters, по данным системы отслеживания судов Eikon, российское судно остановилось к северу от Польши и Германии.
Морские власти немецкого города Штральзунд проинформировали грузоотправителей, что с 5 по 31 декабря в районе Балтийского моря, где «Северный поток-2» выйдет на берег, будут проводиться работы по прокладке трубопровода.
В нем не сообщается, когда будут завершены работы или как будут проложены другие оставшиеся участки трубопровода, добавив, что позже будет указано название судна, которое будет укладывать трубы.
Ранее в Кремле заявляли, что найдут способ достроить «Северный поток-2», несмотря на новые санкции США.
Дания дала проектной компании «Nord Stream 2 AG» разрешение на эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2» на своем континентальном шельфе.
При этом в ноябре 2020 года Бундестаг отклонил предложение о поддержке газопровода «Северный поток-2».
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В водах Германии российское судно «Фортуна» продолжит работы по трубоукладке в рамках достройки газопровода «Северный поток-2».
Об этом говорится в предупреждении Федерального морского и гидрографического агентства Германии, пишет Укринформ.
Ранее компания «Nord Stream 2 AG» заявляла о намерении возобновить 5 декабря приостановленное год назад строительство морского отрезка газопровода в исключительной экономической зоне ФРГ. В немецких водах надо проложить еще 16,5 километров газопровода.
Как пишет Reuters, по данным системы отслеживания судов Eikon, российское судно остановилось к северу от Польши и Германии.
Морские власти немецкого города Штральзунд проинформировали грузоотправителей, что с 5 по 31 декабря в районе Балтийского моря, где «Северный поток-2» выйдет на берег, будут проводиться работы по прокладке трубопровода.
В нем не сообщается, когда будут завершены работы или как будут проложены другие оставшиеся участки трубопровода, добавив, что позже будет указано название судна, которое будет укладывать трубы.
Ранее в Кремле заявляли, что найдут способ достроить «Северный поток-2», несмотря на новые санкции США.
Дания дала проектной компании «Nord Stream 2 AG» разрешение на эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2» на своем континентальном шельфе.
При этом в ноябре 2020 года Бундестаг отклонил предложение о поддержке газопровода «Северный поток-2».
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа