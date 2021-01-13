С 15 января при въезде в Австрию украинцы, которые имеют право на въезд, должны будут предъявить негативный тест на коронавирус, быть готовыми пойти на 10-дневный карантин, а также заполнить специальную анкету.

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в Facebook.

Заполнять анкеты нужно на специальном сайте. Щерба отмечает, что заполненные анкеты нужно распечатывать и иметь при себе.

Также посол напомнил, что пока австрийские авиалинии летают по маршруту Вена—Киев—Вена четыре раза в неделю.

– Как и ранее, в Австрию могут прибывать, кроме австрийцев, украинские граждане с видом на жительство, граждане, направляющиеся на лечение, или граждане, у которых особые семейные ситуации (свадьбы, похороны, крестины) и которые сообщили об этой ситуации по Buergerservice@bmi.gv.at и получили подтверждение от австрийской власти, - добавил посол.

Напомним, на фоне роста количества инфицированных коронавирусом Австрия закрыла свои границы с Чешской Республикой и Словакией.