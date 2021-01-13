В среду, 13 января, Папа Римский Франциск вакцинировался от коронавируса. Он был привит вакциной компании Pfizer.

Об этом сообщает газета La Nacion со ссылкой на источники.

По данным издания, Франциск вакцинировался в специально кондиционированном секторе атриума зала Павла VI.

84-летний понтифик стал одним из первых, кому сделали прививку на территории Ватикана.

Отмечается, что вторую дозу вакцины от коронавируса Папа Франциск получит через три недели.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II и её супруг принц Филипп привились вакциной от коронавируса.