Первомайский городской совет обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно ситуации с повышением тарифов на газ, услуги по распределению природного газа и электроэнергию, а также отмены локдауна.

Об этом сообщается на странице исполнительного комитета Первомайского городского совета в социальной сети Facebook.

Кроме того, депутаты обратились в Кабмин, Верховную Раду, НКРЕКП по данному вопросу.

Также горсовет принял решение об обращении в Кабинет министров Украины и Верховную Раду относительно отмены введенного с 8 по 24 января локдауна в Украине.

Отметим, что в Первомайске на выходных, 10 и 11 января, местные жители протестовали против повышения тарифов на коммунальные услуги. К протестующим вышел мэр Первомайска Олег Демченко и секретарь Первомайского горсовета Михаил Медведчук, которые пообещали жителям города обратиться к властям и выступить против повышения цен на природный газ и электроэнергию.

Напомним, что подобные акции протеста накануне прошли в Николаеве, Снигиревке, Баштанке. Мэр Вознесенска Евгений Величко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть льготный тариф на электроэнергию для жителей города.