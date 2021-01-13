В среду, 13 января, состоялось совещание глав фракций и групп по вопросам тарифов на газ, которое собирал спикер парламента Дмитрий Разумков.

Об этом сообщил глава фракции «Голос» Ярослав Железняк, передает Слово и Дело.

На заседании присутствовали также премьер-министр Денис Шмыгаль, и.о. министра энергетики Юрий Витренко и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

На заседании обсуждали цену на газ для бытовых пользователей, цены на распределение газа и стоимость электричества.

По словам нардепа, во время заседания были приняты следующие решения:

в вопросе электроэнергии - правительство планирует предоставить механизм в виде монетизации субсидии вместо отменённой льготы (28 декабря Кабинет министров отменил льготный тариф на электроэнергию в 0,9 грн/кВт.ч для населения на первые 100 кВт, - ред.);

По увеличению денег на субсидии в Бюджете 2021, Кабмин пока рассчитывает что существующих 36 млрд. грн. будет достаточно.

По законам - Кабмин пока только просит Раду принять законопроект «про малые облгазы».

Также Кабмин не исключает повторное голосование за министра энергетики на ближайшей пленарной неделе.

Отмечается, что сегодня позже Витренко должен обсудить решение о понижении тарифов на газ для бытовых пользователей с представителями МВФ. В Кабмине рассчитывают на поддержку Фонда.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров возобновит государственное регулирование цен на газ для всех бытовых потребителей на время карантина или до конца отопительного сезона. Цены должны снизиться более чем на 30%.