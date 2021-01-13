Александр Сенкевич и Сергей Коренев

Заместитель Николаевского городского головы - директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев написал заявление о сложении полномочий депутата городского совета.

Об этом свидетельствует проект решения сессии горсовета о досрочном прекращении полномочий депутата, который был опубликован сегодня, 13 января, на официальном сайте мэрии, сообщают НикВести.

«Досрочно прекратить полномочия депутата Николаевского городского совета 8 созыва Коренева Сергея Николаевича по заявлению о сложении депутатских полномочий», - говорится в проекте решения.

Как известно, Сергей Коренев был избран депутатом городского совета от партии «Пропозиция». Однако, в связи с назначением вице-мэром Николаева не может исполнять обязанности депутата.

На его место в городской совет зайдет Евгений Павлович.

Евгений Павлович, фото из Facebook

— Сергей Коренев сложит свой мандат, и на его место зайдет другой депутат. Коренев взял квоту по округу, поэтому следующий депутат будет не из списка идти, а из округа. Это депутат Павлович Евгений. Известный юрист, в прошлом году он был юристом года», — рассказывал ранее мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью телеканалу «НИС-ТВ».

Николаевский городской совет 24 декабря 2020 года утвердил заместителей городского головы. Виталий Луков стал первым вице-мэром, Сергей Коренев — вице-мэром по вопросам ЖКХ, Дмитрий Лазарев — по вопросам информатизации и инновации, Анатолий Петров — по гуманитарным вопросам, Юрий Андриенко — по земельным вопросам, Андрея Волкова утвердили управляющим делами исполкома городского совета.