Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси настаивает на необходимости объявления импичмента 45-му президенту Дональду Трампу. Она назвала Трампа угрозой для Соединенных Штатов.

Об этом сообщил телеканал CNN.

Как отметила Нэнси Пелоси во время дебатов в Палате представителей, именно 45-й президент спровоцировал беспорядки возле Капитолия, которые привели к жертвам среди протестующих и правоохранителей.

— Он должен уйти. Он представляет собой явную и актуальную угрозу для страны. Президент должен быть подвергнут импичменту. Я считаю, что президент должен быть признан виновным Сенатом, — заявила Нэнси Пелоси.

Нэнси Пелоси отметила, что объявление импичмента Трампу поможет спасти США.

— Это конституционный способ, гарантирующий, что страна будет спасена от человека, который был решительно настроен разрушить то, что нам дорого, — сказала Нэнси Пелоси.

Напомним, вице-президент США Майк Пенс выступил против отстранения действующего президента США Дональда Трампа. Таким образом, он отказался прибегать к 25-й поправке к Конституции.