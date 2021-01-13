Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси настаивает на необходимости объявления импичмента 45-му президенту Дональду Трампу. Она назвала Трампа угрозой для Соединенных Штатов.
Об этом сообщил телеканал CNN.
Как отметила Нэнси Пелоси во время дебатов в Палате представителей, именно 45-й президент спровоцировал беспорядки возле Капитолия, которые привели к жертвам среди протестующих и правоохранителей.
— Он должен уйти. Он представляет собой явную и актуальную угрозу для страны. Президент должен быть подвергнут импичменту. Я считаю, что президент должен быть признан виновным Сенатом, — заявила Нэнси Пелоси.
Нэнси Пелоси отметила, что объявление импичмента Трампу поможет спасти США.
— Это конституционный способ, гарантирующий, что страна будет спасена от человека, который был решительно настроен разрушить то, что нам дорого, — сказала Нэнси Пелоси.
Напомним, вице-президент США Майк Пенс выступил против отстранения действующего президента США Дональда Трампа. Таким образом, он отказался прибегать к 25-й поправке к Конституции.
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Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси настаивает на необходимости объявления импичмента 45-му президенту Дональду Трампу. Она назвала Трампа угрозой для Соединенных Штатов.
Об этом сообщил телеканал CNN.
Как отметила Нэнси Пелоси во время дебатов в Палате представителей, именно 45-й президент спровоцировал беспорядки возле Капитолия, которые привели к жертвам среди протестующих и правоохранителей.
— Он должен уйти. Он представляет собой явную и актуальную угрозу для страны. Президент должен быть подвергнут импичменту. Я считаю, что президент должен быть признан виновным Сенатом, — заявила Нэнси Пелоси.
Нэнси Пелоси отметила, что объявление импичмента Трампу поможет спасти США.
— Это конституционный способ, гарантирующий, что страна будет спасена от человека, который был решительно настроен разрушить то, что нам дорого, — сказала Нэнси Пелоси.
Напомним, вице-президент США Майк Пенс выступил против отстранения действующего президента США Дональда Трампа. Таким образом, он отказался прибегать к 25-й поправке к Конституции.