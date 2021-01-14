Компания Google решила прекратить размещение политической рекламы на своих платформах по крайней мере до 21 января.

Об этом сообщает Reuters.

В Google заявили, что такие меры приняты «после беспрецедентных событий на прошлой неделе и в преддверии предстоящей инаугурации президента».

Сообщается, что это решение останется в силе как минимум до 21 января, следующего дня после инаугурации Байдена.

Также будет продлен запрет на рекламу, связанную со штурмом Капитолия, который произошел 6 января, инаугурацией президента и импичментом Трампа.

Ранее Google заблокировал социальную сеть Parler. Ею мог начать пользоваться президент США Дональд Трамп после удаления его аккаунта в Twitter.