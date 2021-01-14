Глава Twitter Джек Дорси прокомментировал блокировку аккаунта действующего президента США Дональда Трампа. Он уверен, что это решение было правильным, но одновременно создало «опасный прецедент».

Об этом Джек Дорси написал в Twitter.

– Я считаю, что для Twitter это было правильным решением. Мы столкнулись с экстраординарным и неприемлемым обстоятельством, заставившим нас сосредоточить все наши действия на общественной безопасности. Вред в офлайне от высказываний в интернете очевиден, - подчеркнул он.

При этом Дорси отметил, что не радуется решению о блокировке и считает, что это показывает неспособность соцсети обеспечивать здоровое общение.

Он также отметил, что такие действия разделяют общество. – И создают прецедент, который я считаю опасным: власть, которую отдельный человек или корпорация имеют над частью глобального общественного обсуждения, - считает Дорси. Решение о блокировке аккаунта Трампа также приняли и другие крупные соцсети, в том числе Facebook и YouTube. Дорси подчеркнул, что это не было согласовано — компании сами решили так поступить или же вдохновились действиями других.

Напомним, акции Twitter, котирующиеся на немецких биржах, упали на 8% 11 января, в первый торговый день после того, как поздно вечером 8 января был заблокирован аккаунт президента США Дональда Трампа.