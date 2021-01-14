«Росздравнадзор» заявил, что в России нельзя использовать вакцину против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech. Запрет распространяется и для организаций международного медицинского кластера.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен», — идется в сообщении ведомства.

Отмечается, что в РФ на сегодняшний день зарегистрировано две отечественные вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Ранее сообщалось, что Турция одобрила использование китайской вакцины против COVID-19, которую хочет закупить Украина.