Управлении земельных ресурсов Николаевского городского возглавила Мария Горишня.

В четверг, 14 января, в ходе заседания постоянной комиссии горсовета по вопросам экологии, природопользования, пространственного развития, градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений ее представил вице-мэр Юрий Андриенко., передает корреспондент НикВести.

— Прошу любить, жаловать и принять в коллектив. Будем находить общие подходы, конструктивизм, – сказал он.

Мария Горишня рассказала, что у нее 10 лет рабочего стажа на госслужбе.

В ее декларации сказано, что она возглавляла КП «Центр государственной регистрации» Благодатненского сельсовета Арбузинского района Николаевской области.

Напомним, бывший городской голова Вознесенска Виталий Луков представлен мэром Николаева Александром Сенкевичем кандидатурой в его первые заместители.