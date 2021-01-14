Управлении земельных ресурсов Николаевского городского возглавила Мария Горишня.
В четверг, 14 января, в ходе заседания постоянной комиссии горсовета по вопросам экологии, природопользования, пространственного развития, градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений ее представил вице-мэр Юрий Андриенко., передает корреспондент НикВести.
— Прошу любить, жаловать и принять в коллектив. Будем находить общие подходы, конструктивизм, – сказал он.
Мария Горишня рассказала, что у нее 10 лет рабочего стажа на госслужбе.
В ее декларации сказано, что она возглавляла КП «Центр государственной регистрации» Благодатненского сельсовета Арбузинского района Николаевской области.
Напомним, бывший городской голова Вознесенска Виталий Луков представлен мэром Николаева Александром Сенкевичем кандидатурой в его первые заместители.
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Управлении земельных ресурсов Николаевского городского возглавила Мария Горишня.
В четверг, 14 января, в ходе заседания постоянной комиссии горсовета по вопросам экологии, природопользования, пространственного развития, градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений ее представил вице-мэр Юрий Андриенко., передает корреспондент НикВести.
— Прошу любить, жаловать и принять в коллектив. Будем находить общие подходы, конструктивизм, – сказал он.
Мария Горишня рассказала, что у нее 10 лет рабочего стажа на госслужбе.
В ее декларации сказано, что она возглавляла КП «Центр государственной регистрации» Благодатненского сельсовета Арбузинского района Николаевской области.
Напомним, бывший городской голова Вознесенска Виталий Луков представлен мэром Николаева Александром Сенкевичем кандидатурой в его первые заместители.