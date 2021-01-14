В четверг, 14 января, депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Руслан Москаленко в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по социально-гуманитарным вопросам отказался переходить на украинский язык.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Он проигнорировал соответствующую просьбу главы комиссии Анны Норд, которая напомнила ему, что в Украине вступил в силу Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Далее предлагаем читателям фрагмент диалога.

— Прошу украинским языком, - призвала она. — Почему? – спросил Руслан Москаленко. — Мы находимся в здании городского совета. Как мы можем говорить на русском языке? - указала Анна Норд. — Это мне запрещает? – поинтересовался депутат. — В Украине вступил в силу закон, - ответила Анна Норд. — Зачем вы ставите какие-то политические вопросы? – спросил Руслан Москаленко. — Я считаю, что сейчас мы здесь представляем государство Украина. Должны говорить на украинском языке, - сказала глава комиссии. — Я рад, что вы так считаете. Вам надо вопросы решать или чем-то другим заниматься? - заявил Руслан Москаленко.

После этого он продолжил обсуждение вопросов на русском языке.

Напомним, что в указанном законе есть статья 12, где говорится о том, что рабочим языком деятельности органов местного самоуправления, в том числе языком заседаний, мероприятий, встреч, документооборота и делопроизводства, является государственный язык.

— Стаття 12. Робоча мова діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності 1. Робочою мовою діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності, у тому числі мовою засідань, заходів, зустрічей та мовою робочого спілкування, є державна мова. Робочою мовою діяльності закордонних дипломатичних установ України, інших державних представництв за кордоном є державна мова. 2. У разі якщо під час засідання, заходу або зустрічі використовується інша мова, ніж державна, має бути забезпечений переклад державною мовою.

Напомним, Министерство культуры и информполитики (МКИП) должно подать Кабмину концепцию Государственной целевой национально-культурной программы развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни до 2028 года.