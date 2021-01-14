Украина намерена увеличить мощность теле- и радиовещания на оккупированный Донбасс. Более мощные передатчики установят на линии разграничения.

Об этом говорится в сообщении Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Сообщается, что сегодня Нацсовет удовлетворил просьбу Национальной общественной телерадиокомпании Украины по увеличению мощностей передатчиков на четырех частотах в городе Горняк Донецкой области.

Согласно принятому решению, будут использоваться более мощные передатчики на таких частотах: 90,7 МГц – «Украинское радио», 95,3 МГц – «Радіо Промінь», 95,7 МГц – «Голос Донбасса», 102,6 МГц – «Радио Культура».

Кроме того, телеканалу «Первый западный» продлили лицензию на вещание в селе Бахмутовка Новоайдарского района Луганской области.

Ранее российские оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб украинский военный.