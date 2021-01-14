Об этом нам сообщили в пресс-службе Верховного суда, передает Hromadske.

Суд отменил указ президента №143 от 2019 года «Об освобождении Семочко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины». В то же время иск Семочко к президенту об отмене указа о его увольнении удовлетворили частично, а в удовлетворении остальных исковых требований истцу отказали.

Решение вступит в силу через 30 дней — после завершения срока на подачу апелляции. Мы направили информационный запрос в Службу внешней разведки Украины с просьбой сообщить, возобновят ли Сергея Семочко в должности первого заместителя главы ведомства.

Напомним, ранее журналисты программы «Наші гроші» опубликовали сюжет о заместителе председателя Службы внешней разведки СБУ Сергее Семочко. В нем в частности сообщается, что под руководством Семочко от фармакологических компаний стали требовать проводить тендеры, а фактически у бизнеса просто требовали откаты за возможность закупить лекарства.

Расследователи также показали дорогие дома и автомобиль Land Cruiser, которые якобы принадлежат Семочко. В сюжете говорится и о том, что родственники Семочко имеют российское гражданство и бизнес в аннексированном Крыму.

Петр Порошенко уволил руководителя Сергея Семочко 12 апреля 2019 года.