Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что информация о ввозе контрабандной вакцины в Украину является фейковой.

Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.

— Для меня это фейк, пока не будет фактов, подтвержденных комиссиями или соответствующими правоохранительными органами. Есть поручение премьера, чтобы наша лицензионная комиссия, которая выдавала лицензию на медицинскую практику, проверила этот субъект хозяйствования (клинику Медиленд, - прим.) на правдивость этих данных. Я не могу это комментировать сейчас, поскольку это публикация без достоверных источников, — сказал Виктор Ляшко.

Он убежден, что в клинике не происходило вакцинации, а в Украину не попадала ни одна вакцина против коронавируса.

— Я не верю, что кто-то завез. Если и завозили, то это вакцина Pfizer, а она нуждается в температуре транспортировки 70 градусов, — сказал Виктор Ляшко.

Он добавил, что по результатам проверки будет проведен отдельный брифинг.

Напомним, журналист «Страны» под видом клиента посетил клинику Mediland, которую ранее обвинили в подпольной вакцинации вип-персон, и выяснил, что медучреждение действительно предоставляет такую услугу.