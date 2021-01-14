В Николаеве на сегодняшний день все еще действует решение горсовета о предоставлении статуса регионального русскому языку, принятое в 2012 году.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил журналист Олег Деренюга.

Решение о предоставлении русскому статуса регионального языка в Николаеве принималось в августе 2012 года. В тот день возле здания горсовета произошли столкновения между представителями оппозиции, выступавшей против принятия этого решения, сотрудниками спецподразделения «Беркут» и сторонниками «Партии регионов», по чьей инициативе был принят так называемый «закон Кивалова-Колесниченко».

Тогда аналогичное решение принимал и Николаевский областной совет, большинство в котором имела «Партия Регионов». Но в 2018 году Николаевский окружной административный суд признал недействительным это решение. Истцом по этому вопросу также выступала Оксана Янишевская, являвшаяся на тот момент депутатом облсовета от партии «Фронт Змін».

Олег Деренюга опубликовал также ответ на информационный запрос за подписью бывшего вице-мэра Николаева Владимира Крыленко от 16 декабря 2020 года, в котором говорится, что горсоветом еще «решается» вопрос подготовки проекта решения сессии Николаевского горсвоета об отмене вышеуказанного решения от 2012 года.

Как известно, в Украине вступил в силу Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Руслан Москаленко в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по социально-гуманитарным вопросам отказался переходить на украинский язык.

В законе об обеспечении функционирования украинского языка есть статья 12, где говорится о том, что рабочим языком деятельности органов местного самоуправления, в том числе языком заседаний, мероприятий, встреч, документооборота и делопроизводства, является государственный язык.

Напомним, Министерство культуры и информполитики (МКИП) должно подать Кабмину концепцию Государственной целевой национально-культурной программы развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни до 2028 года.