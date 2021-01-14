В Беларуси с 1 марта 2021 года жителей страны начнут штрафовать за вывешивание красно-белых флагов, которые стали символом протестов.

Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях и процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях Беларуси подписал Александр Лукашенко 14 января, передает «Белта».

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Качанова сообщила изданию, что новое законодательство предусматривает серьезные штрафы за использование любой «неустановленной символики».

— У нас есть государственная установленная символика, а все остальное — неустановленная. Бело-красно-белые флаги, конечно, попадут — это неустановленная символика. Они не имеют права быть размещенными. Это же не дело, что начали использовать, кто хочет, — заявила Наталья Качанова.

По данным местных СМИ, за вывешивание флагов жителей страны будут штрафовать на 580 белорусских рублей (225 долларов США). Для юридических лиц эта сумма составит до 1740 белорусских рублей (676 долларов США).

Напомним, лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская предложила изменить название Беларуси на литовском языке. Она отправила соответсвующее письмо министру иностранных дел Литвы Габриэлиусу.