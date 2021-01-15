Украина оплатила все взносы в Организацию Объединенных Наций за 2021 год и стала первой страной, которая в полном объеме внесла всю необходимую сумму.

Об этом в четверг, 14 января, сообщило представительство Украины в ООН на странице в Twitter.

В представительстве подчеркнули, что Украина настроена и далее выполнять свои обязательства перед ООН.

— Украина официально стала первым государством-членом ООН в 2021 году, которое полностью оплатило взносы в ООН. Украина твердо настроена продолжать выполнять свои обязательства перед ООН, выплачивая свои взносы в полном объеме и в кратчайшие сроки, — говорится в заявлении.

Как сообщает УНИАН, в 2019 году Украина внесла взнос в ООН - 1 млн 589 тыс. 288 долларов.

Напомним, ранее Генеральная ассамблея ООН поддержала проект усиленной резолюции Украины о российской милитаризации оккупированного Крыма. Документ поддержали более 60 стран-участниц.