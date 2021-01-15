Профильная комиссия Николаевского горсовета хочет переделать проект реконструкции ДК «Молодежный» и уменьшить стоимость работ, поскольку считает трату 395 миллионов гривен нецелесообразной. Поскольку реконструкцию уже начали, глава комиссии Анна Норд предложила законсервировать часть здания или застелить фундамент, который заложили под будущий зал, покрытием для катания на роликах.

Об этом шла речь на заседании комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта в четверг, 14 января, передает корреспондент НикВести.

Так, начальник управления культуры Юрий Любаров рассказал новоизбранным депутатом о состоянии ДК, количестве выполненных работ, а также о том, где собирается искать средства на его реконструкцию.

— У нас начата реконструкция ДК «Молодежный», уже сделано большое количество работ. Но это настолько большой, настолько амбициозный проект, что его можно будет реализовать только если поможет государство, народные депутаты. Поэтому будем обращаться в Фонд регионального развития, — сказал Юрий Любаров.

Анна Норд считает, что Государственный фонд регионального развития не даст денег на реконструкцию дома культуры, поскольку она не является необходимостью для города.

— Уважаемые, я не знаю, как вы думаете, я думаю, мы никогда в жизни такую сумму не профинансируем и ГФРР вряд ли ее профинансирует, исходя из того, что нам ничего такого не финансируют. Это же не дюкер, который нужен городу, чтобы пить. Это не потребности, без которых нельзя выжить. При том, что напротив есть большой концертный зал («Юность», — прим.), — сказала она.

Юрий Любаров рассказал, что в ДК сделана часть работ — подрядчик несколько лет назад демонтировал актовый зал, на этом месте уже возведен фундамент, установлена электрическая подстанция. По его мнению, закончить реконструкцию, пускай не в ближайшее время, но нужно. Также он сообщил, что в 2020 году облгосадминистрация не поддержала данный проект и не стала подавать его на финансирование в ГФРР.

Анна Норд отметила, что стоимость работ еще увеличится и составит около 500 миллионов. Николай Карцев поинтересовался, можно ли, с учетом того, что уже сделано, изменить проект и построить что-то менее амбициозное и затратное. Юрий Любаров ответил, что если будет такая рекомендация от депутатов, проект пересмотреть возможно.

— Ну 395 миллионов, понимаете эту сумму? Если мы сейчас пересчитаем стоимость работ и плюс оно там уже постояло — то полмиллиарда, ну у нас нет таких денег. В условиях будущего бюджета, о котором мы должны думать, то давайте будем реалистами, может, для того, чтобы не разрушилось то, что там осталось, нужно как-то законсервировать ту заднюю стену, может, рассмотреть возможность пристройки меньшего концертного зала, или вообще положить там какое-то покрытие, пусть на роликах катаются, если мы не способны его достроить. Нужно ли Николаеву вообще такое огромное сооружение? — отметила Анна Норд.

Фундамент для зала в ДК «Молодежный»/Скриншот мюзикла ТРК МАРТ

В результате, комиссия поручила управлению культуры обратиться к проектантам, чтобы те предложили менее затратные варианты. Само управление культуры в течение месяца, по поручению депутатов, должно предоставить варианты того, что делать с ДК дальше, если ГФРР не выделит финансирование.

Напомним, что Николаевский городской дворец культуры «Молодежный», дважды не сумев провести тендер по реконструкции своего здания, в декабре 2019 года с третьего раза заключил договор со скандально известной компанией «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула почти на 360 миллионов гривен.

Как известно, в 2017 году николаевский городской дворец культуры «Молодежный», директором которого является Юлия Захарова, провел тендер на реконструкцию ДК. Подрядчиком по данному проекту была определена компания «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула. Предприятие должно было выполнить работы до конца 2020 года за 90 миллионов гривен.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в бюджете Николаева нет денег на реконструкцию ДК «Молодежный», он хочет, чтоб ремонт профинансировали за счет средств государственного бюджета.

На сегодняшний день реконструкция Дворца культуры «Молодежный» в Николаеве составляет 7%.