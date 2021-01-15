Ким Чен Ын

На военном параде по случаю завершения съезда «Трудовой партии» КНДР и при участии северокорейского диктатора Ким Чен Ына впервые показали новые баллистические ракеты, которые изготовили в стране.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на государственное северокорейское агентство KCNA.

На параде на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне была представлена военная техника, в частности танки и ракетные установки. Аналитики, изучив фотографии, заметили новые варианты баллистических ракет малой дальности.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что США является«самым большим врагом» для его страны. Он пообещал расширить арсенал ядерного оружия и военный потенциал КНДР.