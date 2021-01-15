В этом году украинская гривна оказалась среди пяти валют мира с наиболее заниженным курсом ㅡ она оказалась недооцененной на 61% по сравнению с долларом США.

Об этом свидетельствует «индекс Биг-Мак» (The Big Mac Index) издания The Economist, пишет hromadske.

По данным издания, «Биг-Мак» в Украине стоит 62 гривны, в то время, как в США он стоит 5,66 доллара. Реальный курс гривны, в таком случае, должен составлять 10,95 гривны за доллар.

Разница между «бургерным» курсом от The Economist и реальным составляет 28,14 гривны, таким образом украинская валюта оказалась недооцененной на 61,1%. Это пятое место в рейтинге самых недооцененных валют мира.

Год назад издание заявляло, что реальный курс гривны должен составлять 10,05 гривны за доллар, то есть украинская валюта была недооценена на 58,1%. В июле 2020 по «индексу Биг-Мака» курс гривны должен был составлять 10,33, однако в реальности гривна была куда дешевле — 27,13, то есть недооценена на 61,9%.

В то же время, по расчетам издания, в этом году наиболее заниженный курс имеют ливанский фунт и российский рубль. Разница между реальными курсами этих валют и рассчитанными по «индексу Биг-Мака» составила 68,7% и 68% соответственно.

Издание The Economist рассчитывает с помощью «индекса Биг-Мака» справедливую стоимость валют на основе их покупательной способности. Это исследование проводится ежегодно с 1986 года.

В основе исследования лежит стоимость бургера «Биг-Мак» в сети фаст-фудов «МакДоналдс». Считается, что в себестоимость такого бургера входят основные продукты питания, оплата труда, транспортные и налоговые расходы, просуммировав которые можно получить обобщенную «потребительскую корзину», стоимостью которого и меряют обменный курс валют относительно доллара.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что курс доллара в 2021 году ожидается на уровне 29 гривен.