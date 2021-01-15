Совет директоров ПАО «Россети» досрочно прекратил полномочия гендиректора Павла Ливинского, назначив на должность исполняющего обязанности главы компании Андрея Рюмина – зятя украинского политика и кума президента России Виктора Медведчука.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на «Россети».

Андрей Рюмин ранее возглавлял «Ленэнерго» (с 30 июля 2020 года компания называется ПАО «Россети Ленэнерго»).

В «Россети Ленэнерго» уточнили, что совет директоров вместо Рюмина назначил и.о. гендиректора с 15 января главного инженера компании Игоря Кузьмина.

По данным «Коммерсанта», Ливинский может перейти на работу в правительство РФ: на пост главы нового департамента энергетики. «Россети» он возглавлял с осени 2017 года, под его началом холдинг запустил масштабную цифровизацию отрасли.

Москвичу Андрею Рюмину 40 лет. Виктор Медведчук выдал за него замуж свою дочь Ирину в 2006 году.

Рюмин работал в «Объединенной энергетической компании» (в 2011 году стал замгендиректора, в 2013 году – главой), занимался предпринимательской деятельностью (с 2014 по 2016 гг), гендиректором «Россети Ленэнерго» был назначен в 2018 году.

Журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях» сообщали, что в ноябре 2018 года Рюмин стал соучредителем компании ООО «Прайм-Инвест», которая занимается . недвижимостью, а его партнером в ней, в частности, – застройщик Павел Тё, возглавлявший холдинг «Capital Group».

Справка. «Россети» – крупнейшая электросетевая компания России, в которой государству принадлежит 88,04% через Росимущество.