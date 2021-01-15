«Европейская солидарность» осудила заявление и.о министра енергетики Юрия Витренка о намерениях правительства восстановить поставки природного газа из РФ.

Соответствующий комментарий опубликован на сайте партии «Европейская» солидарность.

Европейская солидарность утверждает, что заявление Юрия Витренка было согласовано с Офисом Президента, что приведет Украину к опасному преценденту : страна будет в тотальной зависимости от страны-агрессора по поставкам газа.

«Подтверждается версия, которую «Европейская Солидарность» озвучила несколько дней назад в своем заявлении, что провокация с немотивированным повышением цены на газ имела целью обосновать возвращение Украины в газовую кабалу к Кремлю. Теперь мы не сомневаемся в том, что главной темой Берлинской встречи советников Нормандского формата был не поиск мира на Донбассе, а восстановление экспорта голубого топлива из РФ, что означает прямое финансирование бюджета страны-агрессора. Категорическая неприемлемость возобновления экспорта газа из России - это красная линия, подобная той, которую общество провело в ноябре 2019 накануне саммита Нормандского формата. Украина уже более пяти лет не покупает газа в России, и наша энергетическая независимость от агрессивной империи является одним из главным достижений прошлого десятилетия. Отступить от этого - значит капитулировать перед Россией. И это вопрос личной ответственности не технократа Витренко, хотя такое заявление не делает ему чести, а лично Владимира Зеленского и Дениса Шмыгаля. Обоим следует перечитать статью Уголовного кодекса о государственной измене, - указано в заявлении на сайте партии «Евросолидарность».

В партии заявили, что будут бороться всеми легальными инструментами, чтобы правительство Шмыгаля пересмотрело свое мнение о возможных закупках газа в РФ.

«Европейская Солидарность» сделает все возможное, чтобы власть отреклась от своего предательского плана, а в случае необходимости - будем апеллировать к обществу, чтобы обновить красные краски под окнами на Банковой. Так называемый дешевый российский газ - это смертоносное оружие, как дешевый сыр в мышеловке. Он уже стоил Украине Крыма, оккупированных районов Донбасса, тысяч и тысяч жизней», - указано в заявлении на сайте партии «Евросолидарность», - написано на сайте партии.

Напомним, депутаты из фракции «Европейская Солидарность» подали законопроект, которым предлагают увеличить расходы на субсидии на 7 миллиардов гривен. Средства Госбюджета предлагается перераспределить из расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности Президента Украины и Офиса Президента Украины, а также Офиса Генерального прокурора, Национальной полиции, ДФС Украины, ГНС Украины, ГБР и СБУ.