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Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что решение о запрете продажи группы товаров бытового потребления в супермаркетах во время локдауна было взвешенным, а сама инициатива исходила от бизнеса.
Об этом передает Новое время.
— Вы знаете, сколько встреч было проведено в этом кабинете и онлайн с представителями бизнеса? Я сейчас скажу такую сокровенную вещь: эти ограничения - просьба бизнеса, - сказал он в интервью Lb.ua, отвечая на вопрос, почему правительство решило запретить офлайн-продажи носков.
По словам Ляшко, представители бизнеса выступили с предложением ограничить продажу товаров не первой необходимости во время усиленного карантина 8-24 января.
— Есть бизнес, который продает исключительно посуду, исключительно одежду, исключительно игрушки. И они теряют во время карантина, потому что они закрыты, а рядом супермаркеты продолжают работать и продают посуду, одежду и игрушки. Мы же не потому вводим ограничения, что вирус носками передается, - сказал Виктор Ляшко.
Представитель Минздрава добавил, что существующие ограничения имеют целью уменьшить мобильность населения во время карантина.
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Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что решение о запрете продажи группы товаров бытового потребления в супермаркетах во время локдауна было взвешенным, а сама инициатива исходила от бизнеса.
Об этом передает Новое время.
— Вы знаете, сколько встреч было проведено в этом кабинете и онлайн с представителями бизнеса? Я сейчас скажу такую сокровенную вещь: эти ограничения - просьба бизнеса, - сказал он в интервью Lb.ua, отвечая на вопрос, почему правительство решило запретить офлайн-продажи носков.
По словам Ляшко, представители бизнеса выступили с предложением ограничить продажу товаров не первой необходимости во время усиленного карантина 8-24 января.
— Есть бизнес, который продает исключительно посуду, исключительно одежду, исключительно игрушки. И они теряют во время карантина, потому что они закрыты, а рядом супермаркеты продолжают работать и продают посуду, одежду и игрушки. Мы же не потому вводим ограничения, что вирус носками передается, - сказал Виктор Ляшко.
Представитель Минздрава добавил, что существующие ограничения имеют целью уменьшить мобильность населения во время карантина.