В течение 16-20 января, когда по прогнозу ожидается значительное снижение среднесуточной температуры воздуха по всей территории Украины, «веерных отключений» электроэнергии или ограничений выдачи мощности для промышленности не планируется.

Как передает Укринформ, об этом сообщило ЧАО «НЭК «Укрэнерго».

«Учитывая появление в прессе публикаций о якобы возможности введения графика аварийных отключений (так называемые "веерные отключения"), сообщаем, что такие меры пока не планируются», - говорится в сообщении.

Также не будет применяться другой инструмент - график ограничения мощности (ГОМ) для отдельных промышленных предприятий.

Этот инструмент предусматривает снижение мощности потребления отдельных промышленных предприятий, где это возможно, без нарушения их технологических процессов. Применение такого инструмента оператором системы передачи заранее согласовывается с Министерством энергетики на случай непредвиденной потери значительного объема генерации в энергосистеме в период пиковых нагрузок.

«Исходя из текущей ситуации в энергосистеме, введение таких графиков во время периода низких температур также не планируется», - рассказали в Укрэнерго.

Зато для прохождения сложного периода НЭК «Укрэнерго» определило ряд мер для балансировки энергосистемы и покрытия дополнительной нагрузки в часы утреннего и вечернего максимумов потребления.

Ключевые направления - увеличение производства электроэнергии на ГЭС и ГАЭС, а также повышение уровня нагрузки тепловых электростанций (ТЭС). При этом, несмотря на то, что сегодня на складах ТЭС и ТЭЦ запасы угля по состоянию на 14 января равны 688 тыс. тонн при минимально необходимых 900 тыс. тонн, включение в работу дополнительных энергоблоков тепловых электростанций может быть осуществлено на резервном топливе (газ, мазут ), отмечают в компании.

В Укрэнерго подчеркивают, что сейчас в период сезонного повышения потребления электроэнергии для балансировки энергосистемы положительным фактором является включение в работу 15 января 2021 года 5-го энергоблока Запорожской АЭС, а также продолжение работы 1-го энергоблока ЗАЭС до конца суток 22 января 2021 года. Таким образом, в ближайшие восемь суток Запорожская АЭС сможет работать шестью блоками на общей мощности 5600 МВт. Это стало возможным благодаря включению под нагрузку воздушной линии 750 кВ «Запорожская АЭС - Каховская», строительство которой НЭК «Укрэнерго» завершило в ноябре 2020 года.

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Как сообщалось, в течение 16-20 января 2021 года по прогнозу ожидается значительное снижение среднесуточной температуры воздуха по всей территории Украины в среднем до -17°С. Это обстоятельство вызывает сезонное увеличение объемов потребления электрической энергии, которое в пиковые часы суток может возрастать до 3000 МВт и в целом достигать 25000 тыс. МВт.