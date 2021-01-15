Минрегион установил минимальные требования к энергоэффективности зданий, без которых нельзя строить дома.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства, информирует УНН.

«Отныне жилые и общественные здания нельзя строить без соблюдения минимальных требований к энергоэффективности. Разработанные Минрегионом требования являются обязательными для новостроек, реконструированных и капитально отремонтированных зданий. На 1 января 2021 года в Украине около 6 тыс. зданий получили энергетические сертификаты. Из них почти 44% имеют низкий класс энергоэффективности «G», а самый высокий класс «а» - 1,4%», - говорится в сообщении.

Сообщается, что такой уровень энергоэффективности не отвечает движению Украины в направлении уменьшения потребления энергоресурсов жилыми домами и повышению комфорта проживания людей, поэтому разработали два приказа по минимальной энергоэффективности зданий и методики ее расчета, которые уже вступили в силу.

«Минимальные требования к энергетической эффективности установлены в Украине впервые. Они позволят проводить термомодернизацию здания поэтапно, что позволит его владельцам более эффективно спланировать бюджет и дальнейшие работы, чтобы получить класс энергоэффективности объекта не ниже «С», - указано в сообщении.

Отмечается, что Минрегион внес изменения в Методику определения энергетической эффективности зданий, которую используют в своей работе проектировщики при проектировании объектов и энергоаудиторы при сертификации.