В «Нашем крае» возмущены решением правительства об отмене льгот по оплате электроэнергии жителями населенных пунктов, расположенных в 30-ти километровой зоне от АЭС.

Глава партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормышкин призывает всех глав населенных пунктов 30-ти километровой зоны немедленно созывать сессии и обращаться к президенту, Кабинету министров и Верховной раде с требованием отменить постановление, которое упраздняет льготу, а также потребовать от народных депутатов Украины урегулировать законодательно все моменты.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

— Из-за непрофессионализма Кабинета министров и бестолковых управленческих решений люди продолжают беднеть. Жители городов, расположенных в 30-километровой зоне от АЭС, были лишены льготы на электроэнергию, в том числе и жители Южноукраинска. Вместо того, чтобы собрать экспертов, и пригласить, в том числе представителей АЭС, проговорить как можно выйти из ситуации, найти решение проблемы, обсудить и донести до людей, почему цена повышается, не было сделано ничего. Чиновники, как всегда, без лишнего шума добивают жителей очередным повышением тарифов, — возмутился Кормышкин.

Он вспомнил, что в 2019 году представители нынешней власти обещали понизить тарифы и критиковали своих предшественников за их рост. «Украинцам обещали, что не только не будут повышать тарифы, но они их понизят. И жители Южноукраинска, и Николаевской области оказали нынешнему большинству в Верховной Раде ранее невиданную поддержку. Взамен нас отблагодарили обманом. Страшно представить, куда доведёт страну непрофессионализм и безразличие. Хотя, думаю, нынешний Кабмин и Верховная Рада и сами не имеют представления, куда движется Украина», — подчеркнул глава «Нашего края».

Юрий Кормышкин вновь предложил собраться депутатскому корпусу Николаевского облсовета, чтобы обратиться к правительству страны пересмотреть решение о повышении тарифов.

– Ранее мы уже дождались от власти повышения тарифов на газ, воду, электроэнергию. Партия «Наш край» требовала созвать сессию областного совета, чтобы обратится к правительству пересмотреть решение. Но наша просьба была проигнорирована. Мы требуем сейчас вновь собраться депутатским корпусом и, наконец, начать действовать. Украинцам приходится сидеть на «бездумном» локдауне, в стране пандемия, растет безработица, а власть продолжает зарабатывать на простых жителях, — подытожил Кормышкин.

Пресс-релиз