В Грузии хотят до конца года вакцинировать от коронавируса 60% населения страны, треть доз для этого рассчитывают получить от платформы COVAX.

Как пишет Европейская правда со ссылкой на "Грузия Онлайн", об этом сказал руководитель Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

— Я хочу, чтобы до конца года было провакцинировано 60% населения. Это будет сложно, но возможно, - сказал руководитель NCDC.

По его словам, не меньше такого количества необходимо вакцинировать, чтобы начал работать коллективный иммунитет.

По его словам, правительство уже рассчитало расходы, необходимые для достижения этой цели, что охватывает непосредственно стоимость вакцин и логистические расходы. Всего на вакцинацию планируют потратить 65-170 млн лари (до около 50 млн долларов).

Ожидается, что сначала Грузия получит 1,4 млн доз от платформы COVAX, этого хватит для вакцинации около 20% населения.

Также, отметил он, правительство ведет прямые переговоры с разработчиками вакцин.

Напомним, ранее министр здравоохранения Грузии заявила, что страна на данном этапе исключает возможность закупки китайской вакцины и ориентируется в первую очередь на разработчиков BioNTech-Pfizer и AstraZeneca.

COVAX (COVID-19 Vaccine Global Access Facility) - это совместная инициатива Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (Gavi), коалиции по инновациям для эпидемической готовности (CEPI) и Всемирной организации здравоохранения, основанной в конце апреля 2020 года. Ее цель - ускорить разработку и изготовление вакцин от нового коронавируса и обеспечить его доступность для всех стран мира.