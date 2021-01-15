Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила схему поставок некачественных боеприпасов Вооруженным силам.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Как отмечается, киевская компания заключила государственный контракт с Министерством обороны на изготовление и поставку артиллерийских снарядов на 50 млн гривен. Однако боеприпасы оказались непригодными для использования.

По предварительным данным, производство снарядов осуществлялось кустарным способом в неприспособленных помещениях. В связи с этим военная продукция не соответствует техническим условиям и не может быть принята на вооружение ВСУ.

В офисных помещениях и помещениях фигурантов были проведены обыски, во время которых изъяли техническую и финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику и прочее. Снаряды изъяли из возможного использования.

Открыто уголовное производство по части 1 статье 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, устанавливаются все причастные к сделке, также проверяют руководство и менеджмент предприятий на возможное умышленное нанесение вреда обороноспособности государства.

Напомним, в Киевской области разоблачили банду по сбыту фальшивых денег в Киеве и области. Они могли нанести ущерб государству на 20 миллионов гривен.