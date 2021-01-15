Конституционный суд открыл производство по делу о соответствии Конституции Украины (конституционности) постановления Верховной Рады Украины «Об образовании и ликвидации районов» от 17 июля 2020 № 807- ІХ.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила представительница Верховной Рады Украины в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря.

Речь идет о конституционном представлении 49 народных депутатов Украины от 20 октября 2020 года. В ее сообщении не уточняется, когда было принято это постановление КСУ.

На сайте суда указано лишь, что «постановлением коллегии судей КСУ открыто конституционное производство» в этом деле и «осуществляется подготовка дела к рассмотрению на пленарном заседании Палаты Суда».

Авторы представления утверждают, что: «Обжалованным постановлением изменены элементы территориального устройства, который может определяться исключительно законами; Совершив укрупнения отдельных районов, Верховная Рада ограничила право на доступ в суд, потому что «важными элементами доступности суда как института является территориальная близость суда и стабильность судебной системы»; Принятием обжалованного постановления Верховная Рада также создала правовую неопределенность в отношении территориальной юрисдикции местных судов. В представлении также было заявлено ходатайство о признании производства по этому делу неотложным «с целью минимизации последствий, которые могут быть нанесены постановлением».

Напомним, в июле прошлого года Верховная Рада Украины поддержала проект постановления о ликвидации 490 ныне существующих районов и создании вместо них 138 новых.