Президент США Дональд Трамп намерен до последнего дня своих полномочий оставаться в Белом доме и улетит из Вашингтона только утром в день инаугурации Джо Байдена, проигнорировав церемонию передачи власти.

Об этом сообщило в пятницу американское информагентство AP со ссылкой на источник, который посвящен в планы действующего главы Белого дома.

— Президент Дональд Трамп покинет Вашингтон утром в следующую среду, перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена, — отмечается в сообщении.

Вместо Трампа на инаугурации будет присутствовать вице-президент Майк Пенс.

Ожидается, что Трамп полетит во Флориду с небольшой группой своих помощников.

Как сообщалось, действующий президент США Дональд Трамп не будет участвовать в церемонии инаугурации избранного главы государства Джозефа Байдена. Инаугурация в связи с пандемией коронавируса пройдет в ограниченном режиме, в частности, будет сильно сокращено количество гостей.