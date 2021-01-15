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Президент США Дональд Трамп намерен до последнего дня своих полномочий оставаться в Белом доме и улетит из Вашингтона только утром в день инаугурации Джо Байдена, проигнорировав церемонию передачи власти.
Об этом сообщило в пятницу американское информагентство AP со ссылкой на источник, который посвящен в планы действующего главы Белого дома.
— Президент Дональд Трамп покинет Вашингтон утром в следующую среду, перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена, — отмечается в сообщении.
Вместо Трампа на инаугурации будет присутствовать вице-президент Майк Пенс.
Ожидается, что Трамп полетит во Флориду с небольшой группой своих помощников.
Как сообщалось, действующий президент США Дональд Трамп не будет участвовать в церемонии инаугурации избранного главы государства Джозефа Байдена. Инаугурация в связи с пандемией коронавируса пройдет в ограниченном режиме, в частности, будет сильно сокращено количество гостей.
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Президент США Дональд Трамп намерен до последнего дня своих полномочий оставаться в Белом доме и улетит из Вашингтона только утром в день инаугурации Джо Байдена, проигнорировав церемонию передачи власти.
Об этом сообщило в пятницу американское информагентство AP со ссылкой на источник, который посвящен в планы действующего главы Белого дома.
— Президент Дональд Трамп покинет Вашингтон утром в следующую среду, перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена, — отмечается в сообщении.
Вместо Трампа на инаугурации будет присутствовать вице-президент Майк Пенс.
Ожидается, что Трамп полетит во Флориду с небольшой группой своих помощников.
Как сообщалось, действующий президент США Дональд Трамп не будет участвовать в церемонии инаугурации избранного главы государства Джозефа Байдена. Инаугурация в связи с пандемией коронавируса пройдет в ограниченном режиме, в частности, будет сильно сокращено количество гостей.