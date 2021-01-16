Компания Facebook с 15 января начала блокировать создание любых мероприятий в непосредственной близости от Белого дома и Капитолия США. Ограничения будут действовать до дня инаугурации Джо Байдена, 20 января.

Об этом сообщает Reuters.

В Facebook решили блокировать мероприятия из-за массовых беспорядков, которые произошли 6 января в Капитолии. Таким образом хотят обеспечить безопасность во время инаугурации Байдена.

Напомним, аккаунты Трампа в Facebook и Instagram заблокировали минимум на две недели из-за возможных провокаций со стороны действующего президента США.