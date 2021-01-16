Cполучени Штаты Америки предоставили Украине 20 внедорожных бронеавтомобилей Humvee и 84 лодки для флота.

Как пишет Европейская правда, об этом объявило посольство США в Украине.

— Ничто не могло остановить доставку 20 Хамви для Сухопутных войск Вооруженных сил Украины и командования Сил специальных операций ВС Украины, а также 84 лодок для Военно-морских сил ВС Украины в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, — говорится в сообщении посольства.

Какие именно лодки получили ВМС, пока не уточняется.

Напомним, в оборонном бюджете США на 2021 год предусмотрена и помощь для Украины: $ 250 млн на дополнительную подготовку военных, закупку снаряжения и обучение, направленные на усиление оборонозданости. $ 75 млн из них предназначены для закупки летального оружия.