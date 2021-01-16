Социальные сети Facebook и Instagram восстановили доступ к аккаунтам действующего президента США Дональда Трампа.

Ранее заблокированные записи снова стали отображаться при переходе на страницу в субботу, 16 января. На данный момент неизвестно, есть ли у Трампа доступ к своим страницам.

Отметим, что основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что аккаунты Дональда Трампа в этих социальных сетях будут заморожены до конца его пребывания на посту главы государства.

При этом соцсеть Twitter удалила страничку американского президента. Аккаунты Трампа были заблокированы в Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch после того, как он призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне и видеообращения к своим сторонникам разойтись.

Напомним, акции Twitter, котирующиеся на немецких биржах, упали на 8% 11 января, в первый торговый день после того, как был заблокирован аккаунт президента США Дональда Трампа.