Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает BBC.

Такие ограничения будут касаться даже тех стран, с которыми Великобритания имела договоренности по поводу въезда без карантина.

Чтобы попасть на территорию Великобритании, туристам придется иметь отрицательный тест на коронавирус. Кроме того, после въезда их ждет либо обязательный десятидневный карантин, либо необходимость предъявить еще один отрицательный тест после пяти дней изоляции.

Ограничения продлятся как минимум до 15 февраля. Джонсон отметил, что эти меры должны обеспечить «защиту от риска пока еще не выявленных штаммов коронавируса».

Ранее Великобритания запретила въезд из Кабо-Верде и стран Южной Америки. Это связано с выявлением «бразильского варианта» коронавируса. Кроме того, в Великобританию ранее запретили въезд из Португалии, через которую осуществляют много путешествий из Южной Америки.

Напомним, министерство здравоохранения Японии заявило об обнаружении в стране нового штамма коронавируса.