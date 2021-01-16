При содействии депутатов Николаевского городского совета от «Партии Шария» на территории больницы скорой медицинской помощи развернули пункт обогрева для людей без определенного места жительства.
Об этом сообщает пресс-служба политической силы.
Как отмечают в партии, в ходе заседании гуманитарной комиссии горсовета депутат фракции «Партии Шария» Николай Карцев предложил коллегам обсудить проблему приемного отделения БСМП, так как смотровые комнаты медучреждения превратились в пункты обогрева для людей без определенного места жительства.⠀
Он отметил, что пациенты и врачи вынуждены работать и прохить лечение в условиях антисанитарии, неадекватного поведение бездомных, которые попали в медучреждение.
После обсуждения озвученного вопроса данный вопрос начал разрешаться. Как отмечают в партии, теперь за территорией медучреждения будут следить сотрудники полиции, представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям установили на территории больницы палатки для обогрева на случай сильных морозов, а также начата подготовка необходимой документации для для закупки палаток для обустройства временных пунктов обогрева в зимнее время.
— К нам обратились сотрудники БСМП с жалобой на то, что смотровые их учреждения превратились в пункты обогрева для людей без определенного места жительства. Мы в кратчайшие сроки инициировали создание рабочей группы по этому вопросу.⠀И вот, первые шаги уже сделаны — на территории БСМП сотрудники МЧС организуют специальный пункт для обогрева. Это позволит разгрузить смотровые, даст возможность врачам работать в нормальной обстановке, а людям без определенного места жительства согреться в сильные морозы, — отметила лидер фракции «Партии Шария» Татьяна Кравчук.⠀
Напомним, депутаты Николаевского городского совета от «Партии Шария» выступили против повышения тарифов на газ и предложили шаги для решения данного вопроса.
|
Учет и контроль – вот главное…Сергей Исаков
|
Ценности рынка абстрактны, а цены газ конкретны – почем будет согреться нынешней зимой?Александр Жолобецкий
При содействии депутатов Николаевского городского совета от «Партии Шария» на территории больницы скорой медицинской помощи развернули пункт обогрева для людей без определенного места жительства.
Об этом сообщает пресс-служба политической силы.
Как отмечают в партии, в ходе заседании гуманитарной комиссии горсовета депутат фракции «Партии Шария» Николай Карцев предложил коллегам обсудить проблему приемного отделения БСМП, так как смотровые комнаты медучреждения превратились в пункты обогрева для людей без определенного места жительства.⠀
Он отметил, что пациенты и врачи вынуждены работать и прохить лечение в условиях антисанитарии, неадекватного поведение бездомных, которые попали в медучреждение.
После обсуждения озвученного вопроса данный вопрос начал разрешаться. Как отмечают в партии, теперь за территорией медучреждения будут следить сотрудники полиции, представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям установили на территории больницы палатки для обогрева на случай сильных морозов, а также начата подготовка необходимой документации для для закупки палаток для обустройства временных пунктов обогрева в зимнее время.
— К нам обратились сотрудники БСМП с жалобой на то, что смотровые их учреждения превратились в пункты обогрева для людей без определенного места жительства. Мы в кратчайшие сроки инициировали создание рабочей группы по этому вопросу.⠀И вот, первые шаги уже сделаны — на территории БСМП сотрудники МЧС организуют специальный пункт для обогрева. Это позволит разгрузить смотровые, даст возможность врачам работать в нормальной обстановке, а людям без определенного места жительства согреться в сильные морозы, — отметила лидер фракции «Партии Шария» Татьяна Кравчук.⠀
Напомним, депутаты Николаевского городского совета от «Партии Шария» выступили против повышения тарифов на газ и предложили шаги для решения данного вопроса.