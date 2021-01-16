При содействии депутатов Николаевского городского совета от «Партии Шария» на территории больницы скорой медицинской помощи развернули пункт обогрева для людей без определенного места жительства.

Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

Как отмечают в партии, в ходе заседании гуманитарной комиссии горсовета депутат фракции «Партии Шария» Николай Карцев предложил коллегам обсудить проблему приемного отделения БСМП, так как смотровые комнаты медучреждения превратились в пункты обогрева для людей без определенного места жительства.⠀

Он отметил, что пациенты и врачи вынуждены работать и прохить лечение в условиях антисанитарии, неадекватного поведение бездомных, которые попали в медучреждение.

После обсуждения озвученного вопроса данный вопрос начал разрешаться. Как отмечают в партии, теперь за территорией медучреждения будут следить сотрудники полиции, представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям установили на территории больницы палатки для обогрева на случай сильных морозов, а также начата подготовка необходимой документации для для закупки палаток для обустройства временных пунктов обогрева в зимнее время.

— К нам обратились сотрудники БСМП с жалобой на то, что смотровые их учреждения превратились в пункты обогрева для людей без определенного места жительства. Мы в кратчайшие сроки инициировали создание рабочей группы по этому вопросу.⠀И вот, первые шаги уже сделаны — на территории БСМП сотрудники МЧС организуют специальный пункт для обогрева. Это позволит разгрузить смотровые, даст возможность врачам работать в нормальной обстановке, а людям без определенного места жительства согреться в сильные морозы, — отметила лидер фракции «Партии Шария» Татьяна Кравчук.⠀

Напомним, депутаты Николаевского городского совета от «Партии Шария» выступили против повышения тарифов на газ и предложили шаги для решения данного вопроса.