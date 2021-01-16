Председатель юридического комитета Сената США Линдси Грэм опубликовал ряд дополнительных документов и стенограмм, связанных с расследованием дела о вероятном сговоре между членами компанды Трампа и Россией.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Первое расследование ФБР, в рамках которого агенты искали признаки и доказательства возможного сговора членов президентской кампании Трампа в 2016 году с россиянами для влияния на результаты выборов в США, получило название Crossfire Hurricane.

Линдси Грэм обнародовал стенограммы интервью с работниками ФБР и Министерства юстиции США, проведенных сенатским комитетом в период с 3 марта по 29 октября 2020 года в рамках Crossfire Hurricane.

— Считаю расследования Crossfire Hurricane масштабным системным провалом со стороны высшего руководства, но не преданных, трудолюбивых патриотов, защищающих нашу страну каждый день в Федеральном бюро расследований и в Министерстве юстиции. Суду FISA (Суд по надзору за внешней разведкой США - прим.) солгали. Разоблачительная информация о тех, в отношении кого велось расследование, была предоставлена с задержкой. Следователи, за некоторыми исключениями, были невероятно необъективными и использовали полномочия правоохранительных органов в политических целях, — заявила Линдси Грэм.

Он заверил, что судебный комитет опубликовал максимальное количество связанных с расследованием материалов, за исключением некоторых засекреченных, которые нельзя сейчас разглашать.

Исходное расследование Crossfire Hurricane, по мнению Грэма, стало одним из самых некомпетентных и коррумпированных расследований в истории ФБР и Минюста.