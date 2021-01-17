Спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах. Она будет удерживаться 17-18 января.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Внимание! Предупреждение о снеголавинной опасности. По прогнозам Укргидрометцентра, 17-18 января, в связи с содержанием значительных низких температур воздуха, на высокогорье восточной части Закарпатской области удерживается значительная снеголавинная опасность (3 уровень), - сказано в сообщении.

Напомним, 14 января около полудня спасатели получили сообщение, что во время восхождения на гору Поп Иван Мармарошский в Закарпатской области заблудился 25-летний турист со Львова. Его поиски длились более суток.