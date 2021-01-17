Об этом он заявил в интервью «Украина 24», передает Интерфакс-Украина.

— Мы сейчас рассматриваем и в ближайшее время примем решение об упрощении требований к документам, предъявляемым пассажиром. Мы будем говорить о том, что «Дія» будет действовать, ксерокопия документа тоже будет достаточным основанием для допуска пассажира в вагон, - сказал Жмак.

Пока же действующими остаются старые нормы (по которым ксерокопия не подходит), их пока «не успели отменить». Когда правила изменятся, глава УЗ не уточнил.

Кроме этого, Жмак анонсировал усиление контроля за соблюдением норм перевозки багажа.

— Сейчас мы будем уделять больше внимания тому, чтобы эти нормы выполнялись. Потому что провоз неоплаченного багажа также наносит нам убытки, - сказал он.

Глава «УЗ» уточнил, что контроль за багажом — ответственность проводника, а также начальника поезда.

Напомним, «Укрзалізниця» запускает собственный чат-бот с функцией продажи билетов в мессенджерах Viber и Telegram.