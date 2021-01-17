В субботу, 16 января, в Николаевской области спасатели вытащили два автомобиля из снега.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.
Отмечается, что спасатели получил сообщение о том, что необходимо оказать помощь водителям.
Первыми помощь оказывали спасатели Витовского района, вблизи села Николаевское, изъяли из заснеженной обочины автомобиль Renault Kengoo, в котором находились двое человек.
Также в Арбузинском районе, вблизи села Кавуны, спасатели помогли вытащить из сугроба микроавтобус Volkswagen T4, где находились 4 детей и двое взрослых.
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В субботу, 16 января, в Николаевской области спасатели вытащили два автомобиля из снега.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.
Отмечается, что спасатели получил сообщение о том, что необходимо оказать помощь водителям.
Первыми помощь оказывали спасатели Витовского района, вблизи села Николаевское, изъяли из заснеженной обочины автомобиль Renault Kengoo, в котором находились двое человек.
Также в Арбузинском районе, вблизи села Кавуны, спасатели помогли вытащить из сугроба микроавтобус Volkswagen T4, где находились 4 детей и двое взрослых.