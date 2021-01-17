Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал ограничения цен на газ до конца отопительного сезона. Стоимость топлива не сможет превышать 7 гривен за кубометр. В резком росте цен он обвинил монополистов.

Об этом Денис Шмыгаль заявил в Facebook.

— Со следующего месяца цена на газ для потребителей не сможет превышать 6,99 гривен за куб. Соответствующее решение правительство примет в ближайшее время и оно будет действовать временно до конца карантина или до завершения отопительного сезона, - написал он.

По словам премьера, 6,99 гривен — это самая низкая цена на газ на украинской бирже в январе, поэтому государственная компания «Нафтогаз» готова продавать его именно за такие деньги. Однако некоторые областные поставщики предлагали топливо по 10 гривен за кубометр и выше, сказал он.

— Почему резко выросли цены на газ? С 1 августа 2020 в Украине заработал рынок газа, когда цены на голубое топливо формирует спрос и предложение. К сожалению, в некоторых областях компании до сих пор могут злоупотреблять своим монопольным положением и манипулировать с ценами в платежках, - пояснил Шмыгаль.

Премьер также добавил, что Верховная Рада собирается ограничить тариф на распределение газа еще больше — до 1,79 гривен за кубометр.

Напомним, 10 января на Соборной площади люди вышли на пикет против повышения тарифов на коммунальные услуги.