Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на судебный иск.

Адвокат Матце заявил, что его клиенту вместе с семьей «пришлось укрыться после угрозы и нарушений приватности». Также, по словам адвоката, сталкиваются с угрозами и преследованиями другие сотрудники соцсети — некоторые работники вместе со своими семьями даже выезжают из штата, где проживают.

Ранее Матце рассказывал FoxNews, что кампанию против него устроила хакерская группа UGNazi. По его словам, они опубликовали его личные пароли и адрес проживания, а также угрожали прийти к нему. Тогда Матце говорил, что не воспринимает угрозы слишком серьезно, но в конце концов решил скрыться.

Справка. Parler запустили в 2018 году. Соцсеть является популярной среди правых консерваторов и сторонников президента США Дональда Трампа, которые обвиняют Twitter и Facebook в несправедливой цензуре.

Когда в Twitter и Facebook начали модерировать распространение дезинформации после президентских выборов в США, это приложение ненадолго даже стало самым загружаемым в США.

Parler стали больше использовать после 6 января, когда Twitter и Facebook заблокировали аккаунты Трампа из-за беспорядков в Вашингтоне. Впоследствии Google и Apple убрали Parler из своих магазинов Play Market и App Store. Amazon Web Services, который предоставляет «облачные» услуги соцсети, тоже разорвал сотрудничество с Parler.