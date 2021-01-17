Сегодня, 17 января, в Москву после лечение из Берлина прилетает российский оппозиционер Алексей Навальный. В аэропорту «Внуково», где приземлится самолет, политика уже ожидают журналисты, общественные деятели и правоохранительные органы.

Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.

18:30 Вход в аэропорт «Внуково» сверху.

18:20 Издание «Медуза» сообщает, что самолет с Алексеем Навальным должен прилететь в 18:37 по киевскому времени.

18:15 Во «Внуково» продолжаются задержания. Журналистов и сторонников теснят на улицу, всех настойчиво просят выйти за пределы зала для встречающих.

18:05 Отмечается, что борт с Алексеем Навальным уже пересёк границу с Россией.

17:40 В аэропорту полицейские задержали соратников Навального Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова, помощника Навального Илью Пахоменко и сотрудницу штаба политика в Питере Анастасию Кадетову. Кроме того, был задержан активист Константин Котов.

У корреспондента «Новой газеты» Влада Докшина, который был в аэропорту с редакционным заданием, забрали документы. Полицейские спросили, есть ли у него московская регистрация, и повели в автозак.

Рейс «Победы» с Навальным вылетел из Берлина в 17:18 по московскому времени (с получасовой задержкой). По расписанию прилет во Внуково — в 19:20 мск.

Отметим, что о задержаниях стало известно еще утром 17 января.

Оппозиционер Алексей Навальный объявлен в России в федеральный розыск. Федеральна служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ заявила, что он «уклоняется от контроля».