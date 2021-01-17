Российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево» в Москве.

Об этом сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

При прохождении паспортного контроля к Навальному подошли правоохранители и попросили пройти в отделение полиции.

При этом они отказались пропустить с ним адвоката Ольгу Михайлову, которая прилетела вместе с ним.

Как сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, пока неизвестно, в каком статусе находится политик и куда его увели.

Напомним, сегодня, 17 января, в Москву после лечение из Берлина прилетел российский оппозиционер Алексей Навальный. В аэропорту «Внуково», где приземлится самолет, политика уже ожидают журналисты, общественные деятели и правоохранительные органы.